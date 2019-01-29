Selma Altay Rodopman: Hedefimizde 3 olimpiyat kotası daha var

27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 44 ülkeden 500'e yakın sporcunun Miami'de yarışacağı 2019 Dünya Kupası Serisi'nde Türkiye'yi Finn, 470, Laser Radial ve Laser Standart sınıflarında FB Doğuş Yelken Şubesi'nden 5, GS Yelken Şubesi'nden 1 sporcu olmak üzere toplamda 6 olimpik yelkenci temsil ediyor.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, 5 sporcu ile katıldıkları Dünya Kupası Miami Serisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası Miami Serisi'nin bu yıl 30'uncusu düzenleniyor. Şampiyonaya 40'tan fazla ülkeden 650 sporcu katılıyor. Dünya Kupası'nda yer alan sporcular dünyanın yelkendeki en iyi ve en başarılı sporcuları. Şampiyonada ülkemizi 6 sporcu temsil ediyor, bunların da 5'i Fenerbahçe Doğuş Yelken'den. Bu bizim için, Fenerbahçe için çok büyük bir gurur ve çok önemli bir başarı. Çağla Dönertaş, Alp Rodopman, Alican Kaynar, Deniz ve Ateş Çınar hepimizi gururlandırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir haftayı aşkın süredir Miami'de kamptalar. Sporcularımız, bu şampiyonada en önemli rakipleriyle bir arada olacaklar, kendilerini deneyecek, son durumlarını görecekler. Elde edecekleri iyi dereceler önümüzdeki dönem için bizlere hedeflerimizi ve bulunduğumuz noktayı gösterecek diyebiliriz" dedi.

"HEDEFİMİZDE 3 OLİMPİYAT KOTASI DAHA VAR"

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veren sporcular hakkında da konuşan Rodopman, "Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak ülkemizin 2020 Tokyo Olimpiyatları için yelkendeki 2 kotasını Çağla Dönertaş ve Alican Kaynar ile aldık. 2019'da hedefimizde 3 olimpiyat kotası daha var. Alp Rodopman, Ateş ve Deniz Çınar olimpiyat kotası için mücadele edecek sporcularımız. Alp Rodopman'ın kota mücadelesi temmuz ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda, Ateş ve Deniz Çınar da ağustos ayında Japonya'da yapılacak dünya şampiyonasında kota mücadelesi verecekler. Onların başarılı olacağına inanıyoruz, çok umutluyuz" şeklinde konuştu.

"MADALYAYA GİDEBİLMEK İÇİN DÜNYADA İLK 10'DA OLMANIZ GEREKİYOR"

Olimpiyatlarda madalya hedefine sahip olabilmek için dünyada ilk 10'a girmek gerektiğine vurgu yapan Selma Altay Rodopman, "Madalyaya gidebilmek için dünyada ilk 10'da olmanız gerekiyor, Alican 9., Çağla 10. olarak kotayı aldı. Şimdi Deniz ve Ateş için de bunu bekliyoruz ve onlar da bunu başardığında dünyada ilk 10'da 4 tane Fenerbahçeli yelkencimiz olacak. Alp Rodopman ekibin en genç üyesi ve Tokyo 2020 ilk olimpiyatı olacak. Onun da ablaları ve ağabeyleri gibi başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AMATÖR BRANŞLARIN GELİŞMESİ VE BAŞARI İÇİN DE KULÜP DESTEĞİ VE SPONSOR DESTEĞİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak bir plan çerçevesinde bugünlere gelindiğine de dikkat çeken Selma Altay Rodopman, "Biz Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak 2016'dan itibaren yaptığımız hazırlık ve planlama ile bu noktalara geldik. Ülkemizi gururla temsil edeceğimize, yelkendeki ilk olimpiyat kotasını getireceğimize yürekten inanıyoruz. Tüm bu süreçte şubemize ve sporcularımıza destek olan önce kulübümüze ve yönetimimize ve sonra da sponsorumuz Doğuş Grubu'na teşekkür ederiz. Ülkemizde gençlerin spor yapması için amatör branşların gelişmesi çok önemli, amatör branşların gelişmesi ve başarı için de kulüp desteği ve sponsor desteği çok çok önemli hatta olmazsa olmaz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDAKİ İLK MADALYASINI HEDEFLİYORUZ VE BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Selma Altay Rodopman, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu bilinçle adımlar atıyor; altyapıya önem veriyor, amatör branşlara yatırım yapıyoruz. Hem teknik hem de duruş olarak Fenerbahçe, Türkiye'nin en önde gelen camiası. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm amatör branşlardaki katkımız ortada, yelken camiasında da adımız öne çıkıyor. Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak spor okullarımızdan altyapımıza, altyapıdan da A Takıma sporcular çıkarıyoruz. Bu bağlamda yaz okullarımız bizim için çok önemli, resmen bir sporcu havuzu olarak görüyoruz yaz okullarımızı. Antrenörümüz Stephan de Vires tüm sporcuları bu açıdan değerlendiriyor. Gelecek vadeden sporcuları altyapımıza alıp yetiştiriyoruz. Şu an Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Alican Kaynar 31 yaşında ve 10 yaşında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yelkene başladı. Çağla Dönertaş 27 yaşında ve o da uzun yıllardır Fenerbahçe'de yelken yapıyor. Olimpiyat kotası alacak sporcumuz Alp Rodopman 24 yaşında ve 8 yaşında Fenerbahçe'de yelkene başladı. Biz sporcularımızı 360 derece ele alıyoruz. Profesyonel hoca, teknik ekipman, psikolog desteği, beslenme eğitimi ve hatta sporcu velisi eğitimi dâhil olmak üzere birçok eğitim veriyoruz. Dünya Kupası Miami yarışlarında Çağla, Alican, Alp, Deniz ve Ateş hepinize sonsuz başarılar diliyorum."