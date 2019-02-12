Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ile evleniyor! İşte o tarih...

Selin Ciğerci, düğün mekanını “Türkiye’nin en çok konuşulacak düğünü için geri sayım başladı.” notuyla paylaştı.

Selin Ciğerci, evleneceği tarihe yönelik çıkan haberleri de hikayeler bölümünden paylaştı. Selin Ciğerci, 2 yıldır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan ocak ayında sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" yanıtını vermişti.

Ciğerci ve Gökhan Çıra Ekim ayında İstanbul'da ünlü bir otelded dünya evine girecek.



