Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan DJ Selin Ciğerci'nin, 1 ay önce evlendiği Tuzlaspor futbolcusu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı oldu. Instagram hesabından eşinin operasyon geçirdiğini duyuran Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BUNLARIN HEPSİ TÜRK LOKUMU"

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Söz konusu görüntüde Selin Ciğerci "Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların" diyerek eşinin ayak parmaklarının hepsini öptü.

OLUMLU OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Ciğerci'nin bu hareketine ise sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı. Kimi takipçi "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu takipçi "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Ciğerci'ye tepki gösterdi.

GÖKHAN ALDIRIŞ ETMEDİ

Bazı takipçilerin ise Selin'in ayaklarını öptüğü sırada telefonuyla oynayan Gökhan Çıra'nın olaya tepkisizliği dikkatini çekti.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra, halen TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor forması giyiyor. 1996 doğumlu oyuncu bu sezon 6 maça çıkarken gol atmayı başaramadı, iki kez sarı kart gördü. Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile eşleşti ve gelecek hafta 5.tur ilk maçı oynanacak. Gökhan Çıra, bir dönem Galatasaray altyapısında oynamıştı.