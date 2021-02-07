Hem Türk futbolunda hem de Yeşilçam ile duyulan ve bilinen Selim Soydan, her iki konuda da en önemli isimlerden biridir. Aynı zamanda Hülya Koçyiğit ile evli olmasının yanı sıra, Türk sinemasında dönemin sevimli ve başarılı çocuk yüzlerinden biri olan Gülşah çocuklarıdır. Bu sebepten dolayı internet üzerinden de karıştırılan ve merak edilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Günümüzde ise Futbol Federasyonu ile beraber A Milli Takım kapsamında önemli görevlere sahip isimlerden biridir.

Selim Soydan nereli?

1941 yılında dünyaya gelen Eşref Selim Soydan İstanbul doğumludur. Hayatının önemli bir kısmını da İstanbul'da geçiren ünlü isim, futbolda önemli başarılar göstermiş güçlü isimlerden biridir. Çocukluk ve gençlik dönemi ile beraber eğitim hayatını İstanbul'da geçiren Selim Soydan, futbol camiası açısından da oldukça önemli bir isim olarak ön plana çıkıyor. Tabii sadece futbol değil Yeşilçam üzerinden Hülya Koçyiğit ile evli olması kapsamında da bilinen önemli isimlerden biridir.

Selim Soydan kaç yaşında?

İstanbul'da 1941 yılında doğan Selim Soydan şu an 79 yaşındadır. Hala aktif olarak Türk futbolunda önemli katkı sağlayan ünlü isim, ayrıca döneminin en önemli ve en yetenekli futbolcuları arasında yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe 'de oynadığı dönem ile bilinen Eşref Selim Soydan, aynı zamanda Hülya Koçyiğit ile yaptığı evlilik üzerinden Yeşilçam dünyasında da tanınmış isimler içerisinde yer alıyor.

Selim Soydan hangi takımlarda oynadı?

Selim Soydan futbol hayatına İstanbul'da başladı ve birçok farklı amatör takımda oynadı. Ancak en önemli atılımı 8 Temmuz 1961'de amatörlük tam profesyonel geçişi ile gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'ye imza attı. Üstelik bunu Beşiktaş 'ın altyapısında oynarken gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'ye geçti. Uzun bir dönem Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 31 yaşında Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem farklı işler yapan Selim Soydan, ardından farklı kanallarda spor yorumculuğu gerçekleştirdi. 2019 yılında ise Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kuruluna katıldı. Aynı zamanda A Milli Takımlar sorumluluğunu yerine getiren bir isim olarak da ön plana çıkıyor. Futbol dünyasında kazandığı tecrübelerini milli takımı aktaran tecrübeli oyuncu, döneminde oylaması ile en yetenekli isimler arasında yer alıyordu. Hala Hülya Koçyiğit ile evli olan ünlü isim, aynı zamanda çocuk ve torunlara sahiptir.

Selim Soydan futbolu ne zaman bıraktı?

25 Ağustos 1971 tarihinde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini gerçekleştiren Selim Soydan, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev almaktadır. Hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de oynaması ile önemli isimler içerisinde yer alan Selim Soydan, o dönem sezona bağlı olarak farklı rakamlar kazandı. Genç yaşta Beşiktaş altyapısına girmek suretiyle Beşiktaş'ta oynarken daha sonra Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan oyuncu, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı. Futbol oynadığı dönem içerisinde en sevilen ve en yetenekli olarak görülen oyuncular arasında yer alıyordu.

Selim Soydan Milli Takım kariyeri

U18 ve U21 milli takımında oynayan Selim Soydan, aynı zamanda A milli takımı ile de maça çıkan önemli isimlerden biridir. Toplamda milli takımlarda 12 defa maça çıkan tecrübeli oyuncu, günümüzde ise A Milli Takımlar sorumlusu olarak görevine devam ediyor.

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit

Yeşilçam'ın en önemli ve en yetenekli kadın oyuncuları arasında yer alan Hülya Koçyiğit ile evli olan Selim Soydan’ın, aynı zamanda Gülşah isimli bir çocuğu bulunmaktadır. Yeşilçam döneminin en önemli çocuk oyuncuları arasında yer alan Gülşah, ülkece bilinen ve tanınan isimlerinden biridir.