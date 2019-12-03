İlkokulda kırılan sağ kolu yanlış tedavi sonucu kısa kalan ancak bunu kendisine engel olarak görmeyen Selim Karadağ, Malatya’da halı saha işletirken bir arkadaşının, "Sen de yapabilirsin." demesiyle ampute futbola yöneldi. Kısa sürede ampute futbola alışan ve bu spora gönül veren Karadağ, azmi sayesinde önemli başarılara imza attı. Oynadığı takımlarda birçok Türkiye şampiyonluğu kazanan Selim Karadağ, milli takıma kadar yükseldi.

Karadağ: "Ülkeye faydalı işler yaptığım için çok mutluyum"

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı ve Ampute Milli Futbol Takımı’nın "örümcek" lakaplı kalecisi Selim Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spor sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini söyledi.

Spora küçük yaşlarda yöneldiğini aktaran Karadağ, "2011’de tesadüfen başladığım ampute futbolda birçok Avrupa ve dünya derecesi elde ettim. Bunlardan ikisinde ’dünyanın en iyi kalecisi’ seçildim. Ülkeye faydalı işler yaptığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Çok çalıştık, emek verdik"

Ampute futbolla tanışmasını anlatan Karadağ, şunları söyledi:

"Engelli branşıyla ilgili bir arkadaşım vardı. Ben de o dönem halı saha işletiyordum. ’Senin halı sahada antrenman yapabilirler mi?’ diye sormuştu. Ben de, ’Olur, gelsinler.’ dedim. O gün antrenmana gelen takımın hocası ve arkadaşım, ’Senin kolun kısa. Niye kaleci olmuyorsun? Bizim branşta sen de yapabilirsin.’ dedi. Sürecimiz öyle başladı. O süreçten bugünlere geldik. Biz o gün maddi kaygılar nedeniyle ’yok’ deseydik, iş buralara gelmeyecekti. Kalbini her zaman iyi tuttuğun sürece hayatta bir şeyleri elde edebiliyorsun. Çok çalıştık, emek verdik, herkesin uyuduğu saatlerde biz antrenman yaptık. Milli takım süreci de böyle. Başarı tesadüfle gelmiyor. Disiplinli ve karakterli bir şekilde çalışmayla oluyor. Sürecin başlangıcı tabii ki tesadüf ama gelişimi böyle değil."

"Milli takımda güzel işler yaptık"

Ampute futbolu çok sevdiğini belirten Selim Karadağ, sporla uğraşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Karadağ, milli takıma kadar yükselmenin kendisine onur verdiğini dile getirerek, "Milli takımda güzel işler yaptık. Ülkemize dünya basınında yer kazandırdık. Bu açıdan da çok mutluyum. Engelli sporları sadece rehabilitasyon amaçlı değil. Türkiye’deki engellilere bakış açısını dünyaya göstermek adına elde ettiğimiz Avrupa şampiyonluğu büyük önem taşıyor. ’Türkiye’de haklar yok.’ deniliyor. Hakkımız yoksa biz oralara nasıl geldik. Bu da dünyaya bir mesaj oldu. O takımın içerisinde yer almak beni hep gururlandırıyor." diye konuştu.

"Yine Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyorum"

Kısa ve uzun vadede hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Karadağ, milli takım olarak güzel işler yapmaya devam edeceklerini anlattı. Hedeflerinden bahseden Karadağ, "Kısa vadede Avrupa şampiyonluğu var. Yine Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyorum. Kadroda yer almak için çalışmalarıma devam ediyorum. Uzun vadede ise görev verildiği sürece bu oluşumun içerisinde yer alıp, yeni sporcular çıkarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz bayrağı en üste taşımak"

Takım halinde daha güzel işler yapmak için kolları sıvadıklarını ve kaleci olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Selim Karadağ, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bayrağı en üste taşımak ve orada kalmasını sağlamak. Buna inandık, inandığımız yolda da yürümeye devam ediyoruz. Nasıl cephedeki askerlerimiz kanlarıyla, vücutlarıyla bu savaşı yapıyorlarsa, biz de sahada terimizle, yüreğimizle bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben kadroda olayım veya olmayayım, şu an mevcut kamplara katılıyorum, o bayrağı en üste taşıyacağımıza sonsuz inancım var. Türk milletinin de arkamızda olacağına inancım sonsuzdur."

Ampute futbola başladıktan sonra üniversite okumaya karar verdiğini belirten Karadağ, 2017’de İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünü kazandığını ifade etti.

Selim Karadağ, "Engelliler için neler yapabilirim?" düşüncesiyle üniversiteye başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi şeyler yapmanın sadece sahada kalmasını istemedim. Biz sahada 12-13 kişi mücadele ediyoruz. Kimisi memur, kimisi esnaf. Ben de sporu bıraktığımda eğitmen olarak ülkeme katkım olsun istedim. Bu bağlamda da en doğru adresin İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü olduğunu düşündüm. Bu amaçla okumaya gayret gösteriyorum. Devletimizin spor politikasında zaten engellilerin önü açık. Engelli dostlarımızın yapacağı tek bir şey var, evlerinden çıkmak."