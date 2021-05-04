Selim Çınar: Sekizli Final’de Her Şey Sahada Kazanmaya Bağlı

BCL Sekizli Finali’ne ulaşmanın kolay olmadığını belirten Çınar, “Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-off turundaki grubumuzda Brindisi, Holon ve Tofaş’a karşı üç mağlubiyet aldık. Bu dönemde yaşadığımız sakatlıklar ve sonrasında mental olarak formdan düştüğümüz noktalar oldu. Şunu da itiraf etmek gerekir ki, gerek bu grup, gerek bundan önceki grupta karşılaştığımız rakiplerimiz küçümsenecek rakipler değildi ve kolay maçlar oynamadık. Dolayısıyla iki maç kaybetmiş olsak da nihayetinde işin önemli kısmı gruptan çıkmış olmak ve Pınar Karşıyaka’nın bu hafta BCL Sekizli Finali’nde mücade edecek olması. Bu açıdan baktığımızda da iki gruptan da çıkarak, sağlıklı bir şekilde buraya gelmiş olmak mutluluk verici” dedi.

“Sekizli Final’de her şey sahaya çıkıp kazanmaya bağlı”

BCL Sekizli Finali’ndeki eşleşmeyi değerlendiren Çınar, “Açıkçası bu noktaya geldikten sonra artık kura ile alakalı yorum yapabilmek çok kolay değil. Diğer bütün takımlar da bu noktaya geldi ve hepsi kendi içinde kuvvetli ve başarılı takımlar. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu tarz organizasyonlarda ev sahibi ile karşılaşmamak belki avantaj sayılabilir. Bu kesinlikle ERA Nymburk için iyi bir kura veya rakipti demek değil. Şu andan itibaren her şey sahaya çıkıp kazanmaya bağlı. Rusya’da oynayacağımız maçları seyircili oynayacağız. Biz Karşıyaka olarak, taraftarından güç alan ve taraftarıyla birlikte sahada oynamayı seven bir takımız. Bu pandemi sürecinde maalesef güç kaynağımız olan önemli bir parçamızdan hep yoksun kaldık. Bu sezon oynadığımız bazı deplasman maçlarında belli bir oranda seyirci vardı maçlarda. Salonlarda sporseverlerin olmasının sahadaki oyuna olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi taraftarların önünde oynamaya alışkın takımlar için. O yüzden burada da seyircili oynamanın olumlu olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Basketbol Şampiyonlar Ligi kulüplerin yanında olduğunu açıkça gösterdi”

Pınar Karşıyaka’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni tercih etmesinde en önemli sebeplerden birinin sportif başarıya önem verilmesi olduğunu belirten Selim Çınar, “Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin kurulduğu günden bugüne yaptığı vurgu kulüplerin kendi ulusal liglerinde gösterdikleri başarıyı baz alma konusundaydı. Bu yoldan da sapmadan ilerlediler, her ülkenin basketbolu ve ülkelerin yerel ligleri için bu kriterlerine bağlı kaldılar. Bence bu basketbolun ve organizasyonun gelişmesi ve BCL’nin prensiplerine sahip çıktığını göstermesi adına çok önemli bir kriter. Buna ilaveten, BCL pandemi döneminde hem birlikte yürüdüğü kulüplere destek olduğunu hem de onların seviyesini yukarı çekme adına kulüplere imkan tanıdığını gösterdi. Bu açıdan bakıldığında BCL’nin diğer organizasyonlara kıyasla farkını belli ettiğini söyleyebilirim. Bence bu süreci en iyi yöneten organizasyon Basketbol Şampiyonlar Ligi’ydi. Daha en başından ülkelerin seyahat kısıtlaması olasılığına karşı kulüplerin seyahat trafiğini azaltan bir plan sundu, kendi sponsorlarını kendi yönetti, maç sayısındaki azalma dolayısıyla organizasyonun yaşadığı kayıpları kulüplere yansıtmadı. Bunlar pandemi döneminde mücadele eden kulüpler için çok

önemli noktalardı. BCL bu noktada kendi uğrayabileceği maddi kayıpları hiç konu etmeyerek alması gereken kararları aldı ve kulüplerin yanında olduğunu açıkça gösterdi. Biz de kendi organizasyonunda yer alan kulüplere vermiş olduğu destek, basketbolun gelişmesine yaptıkları katkılar ve geleceğe dair planlarının daha net olduğunu gördükçe burada yer almaya devam ettik” dedi.

“BCL kısa bir süre içerisinde oldukça yol kat etti”

Avrupa basketbolundaki diğer organizasyonlar hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise Çınar, “Geldiğimiz noktaya bakıldığında basketbolda EuroLeague belki kendi organizasyonu bakımından bu işi bir noktaya taşıdıama BCL de kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir yol kat etti. Bu süre zarfında da bence EuroCup’ı oldukça zorladı. Son gelişmelere bakarsak EuroCup da kendini yenilemek zorunda. Bunun farkına varırlarsa kulüplerin şartlarını iyileştirme yoluna gideceklerdir. Geçtiğimiz hafta gündemde yer alan EuroCup’ın 3 yıllık lisans için 12 takımla ön anlaşma yaptığı konusunda ise baktığımızda burada hiçbir Türk takımının olmaması da enteresan ve üzerine düşünülmesi gerekilen bir durum. Bu noktada EuroCup’tan EuroLeague’e sadece şampiyonun yükselebilecek olması, gelirlerin düşük olması da belki organizasyonun cazibesini düşürmüş olabilir” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş maçını erteleme kararından dolayı federasyona teşekkür ediyoruz”

Türkiye Süper Ligi’nde ertelenen Beşiktaş Icrypex maçı hakkında konuşan Selim Çınar, “Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Icrypex ile daha önceden koronavirüs yüzünden ertelenen maçımızın tekrar takvime konması konusunda da bir sıkıntı yaşadık. Yaptığımız başvurular sonucunda Türkiye Basketbol Federasyonu bu maçımızı BCL Sekizli Finali sonrasına erteledi. Belki de Fenerbahçe maçında anlatamadığımız derdimizi burada biraz daha anlatabildik ya da Türkiye Basketbol Federasyonu bu noktada karar verebileceğini düşündü. Bu aldıkları karardan dolayı da federasyonumuza teşekkür ediyoruz” dedi.