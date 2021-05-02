Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi bir önceki maç sahasında Beşiktaş ile karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın Rizespor takımıyla ilgili sözleri gündem yaratmıştı.









'Biz namuslu insanlarız'

Maç öncesi yayın kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Selim Ay bu açıklamalara sert yanıt verirken "Josef de Souza maçtan sonra Rizespor camiasını ve takım arkadaşlarıma yakışmayan söylemlerde bulundu. Buna üzüldüm. Biz namuslu insanlarız. Mesletaşımın bunu söylemesine anlam veremedim. Bence Josef algıya kapıldı. Bize bir özür borcu var." ifadelerini kullandı.

Josef ne demişti?

Maçın ardından yayıncı kuruluşan konuşan Brezilyalı Josef, "Şuna inanıyorum, Allah haktır, kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan kim ne yaparsa yapsın. Hak ettiğimiz alacağız. Bugün biliyoruz ki sadece Rizespor berabere kalmak için inanılmaz prim koydular. Bunu başkalarına hediye etmek istediler" sözlerini sarf etmişti.







