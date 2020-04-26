Seleznov: En iyisi Muslera

Kariyerini Türkiye’de Bursaspor formasıyla sürdüren 34 yaşındaki Ukraynalı golcü Yevgen Seleznov ile foto muhabirimiz Murat Akbaş, karantina günlerinde bir telefon röportajı yaptı. Samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, en beğendiği oyunculardan teknik direktörlere kadar hakkındaki birçok bilinmeyene açıklık getirdi...

"Unutamadığım gol.."

“Kariyerim boyunca sayısız maça çıktım. Çok gol attım. Çok kaleci gördüm. Beni en çok zorlayan kaleci Muslera. Türkiye’deki en iyi kaleci de zaten Muslera. Ama Türkiye’deki en önemli, unutamadığım golü de Muslera’ya Konya’daki Süper Kupa finalinde attım. Sezgileri, refleksleri ve oyunu okuması çok iyi.”

"Lucescu bir ekol"

“Benim çalıştığım tartışmasız en iyi teknik direktör Mircea Lucescu. Çünkü o bir ekol ve okul gibi. Hayatı futbol adeta. Tüm liglerden haberi olan, oyuncu izleyen ve kariyeri başarılarla dolu bir teknik direktör.”

"Terim bir lider"

“Türkiye’deki en iyi teknik direktör ise bana göre Fatih Terim. Gerçek bir lider, kariyeri ortada. Anlatmaya bile gerek yok. Tudor ve İbrahim Üzülmez de çok iyi ve gelecekte çok daha iyi olacaklar.”

"Vida beni zorladı"

“Türkiye’de beni en çok zorlayan oyuncu Vida. Geçmişte çoğu kez karşı karşıya geldik ve beni en çok zorlayan oyuncu Vida diyebilirim.”

"Galatasaray'da olabilirdim"

“Akhisar’da oynarken Galatasaray, kulübe beni transfer etmek istediğine dair bir teklif götürüyor. Akhisar 6 milyon Euro istiyor. Galatasaray 3 milyon Euro veriyor, anlaşma olmuyor. Daha sonra Akhisar beni 2.5 milyon Euro’ya Mallorca’ya verdi. Orada işler istediğim gibi gitmeyince Bursaspor’a geldim.”

“Türkiye liglerinde en beğendiğim oyuncular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz. Özellikle Emre Belözoğlu saygıyı hak ediyor. Çok genç ve saygıyı hak eden bir milli takımınız var.”

"Sheva bir efsane"

“Ukrayna’da ve milli takımda birlikte oynadığımız Shevchenko, oynadığım en iyi futbolcuydu. Zaten kendisi dünyada bir efsane.”

"Bursaspor taraftarı valla manyak!"

İngilizce yaptığımız röportajda Bursaspor taraftarından bahsederken Türkçe olarak, “Abi valla hepsi manyak” diyen Seleznyov, “Hepsini çok seviyorum. Takımlarına inanılmaz bağlılar. Bursaspor taraftarı gördüğüm en ateşli taraftar. Ben böyle taraftar görmedim. Yavaş yavaş form tutarken koronavirüs çıktı. Umarım bu beladan en kısa sürede kurtuluruz ve her şey normale döner” ifadelerini kullandı



