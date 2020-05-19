Selenyum simgesi "Se" olan bir elementtir. Periyodik cetvelde yer almaktadır. Ancak insan vücudunda da belli bir miktar bulunmaktadır. Vücudun bağışıklık kazanmasını, hastalıklara karşı direncini artırmasını sağlayan bir elementtir.

Selenyum eksikliği nedir?

Vücudun hastalıklarla savaşmasını sağlayan antikorların üretilmesinde büyük role sahip olan selenyum, eksik olduğu taktirde tiroid, kronik astım gibi hastalıklar devreye girmektedir. Kanseri önemli oranda önlemeye yardımcı olurken, kalp ve damar hastalıklarıyla da savaşır. Ortaya çıkması muhtemel olan hastalıkları da devreye girmeden aradan çıkarır. Yani bu maddenin vücut için oldukça fazla faydası vardır. Selenyumun eksik olması, başta karaciğer olmak üzere birçok organın yetersizleşmesine sebep olmaktadır. Faydası oldukça fazla olmasına rağmen çoğu kişinin depolarında yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum ise hastalıklarla mücadeleyi bir hayli azaltmaktadır.

Selenyum eksikliği neden olur?

Selenyum eksikliği son zamanlarda genç yaşlı demeden herkeste görülen bir problemdir. Bu durumun en önemli kanıtı da hastalıkların artması ve insanların bununla mücadele etme oranının azalmasıdır. Selenyum çoğu zaman toprakta yetişen besinlerde bulunmaktadır. Yani sağlıklı yiyecekler, su ve havadan elde edilmektedir. Selenyumun yiyecekte bulunma oranı da oldukça önemlidir. Aynı sebze daha az verimli olan topraklarda az miktarda selenyum oranına sahip olabilir.

Örneğin Afrika'da yetişen bir besin maddesi Avrupa'da yetişenlere göre daha az selenyum içermektedir. Bu sebeple Afrika'nın hastalıklara karşı daha az direnç gösterdiği saptanmıştır. Her birey günlük olarak belli bir miktar selenyum tüketerek hastalıklara karşı korunabilir. Bu oran normal bir yetişkinde 55 mcg ve 125 mcg aralığında olmalıdır. Doğum yapan kadınlarda ise ilk altı aya kadar selenyum eksikliği gözlemlenmektedir. Bu sebeple yeni doğum yapmış bir annenin vücudu hastalıklara karşı daha az dirençlidir.

Selenyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Selenyum, vücutta hastalıklara karşı direnci sağlayan faydalı bir maddedir. Bu maddenin eksikliği ardı arkası gelmeyen hastalıklara yol açmaktadır. Selenyum eksikliği başlıca belirtileri şöyledir:

- Kaslarda halsizlik ve güçsüzlük

- Yorgunluk hissi

- Depresyon hali

- Zihinsel bulanıklık

- Tırnak diplerinde beyazlıklar

- Saçlarda yüksek oranda dökülme

- Sık sık enfeksiyon hastalıkları geçirme

- Kolesterol ve kan şekerinde yükselme

- Tiroid bezlerinin çalışma düzeniyle alakalı hastalıklar

- Astım, kalp gibi kronik hastalıklar

Selenyum eksikliğini geçiren ve iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Selenyum eksikliğinin bire birde karşılandığı adeta selenyum deposu olan yiyecekler mevcuttur. Bu yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi günlük selenyum depolama imkanı sağlamaktadır. Bu yiyeceklerden birisi yumurtadır. Özellikle haşlanmış yumurtada yoğun oranda selenyum mevcuttur. En fazla selenyum içeren yiyeceklerden birisi de Brezilya cevizi olarak kabul edilir. Ayrıca tüketildiği zaman selenyum eksikliğine önemli oranda iyi gelen bazı yiyecekler bulunmaktadır:

- Ayçiçeği çekirdeği

- Kuzu ciğeri

- Tonbalığı

- Somon, kayabalığı gibi balık türleri

- Tavuk göğsü

- Hindi

- Chia tohumu

- Mantar

Selenyum eksikliği ve tedavisi nasıl yapılır?

Selenyum eksikliği, vücutta hissedilen halsizlik, yorgunluk, hızlı kilo alımı, kan şekerinde ani hareketler, bağışıklık sisteminde zayıflık gibi durumlarla kendini hissettirmektedir. Selenyum eksikliği bir hastalık değildir. Ancak zamanla artan hastalıklar dizisine yol açmaktadır. Bu gibi şikayetleri ve belirtileri hissedenler öncelikle doktora başvurmalıdır. Daha sonra ise selenyum içeriği kuvvetli olan yiyeceklerden faydalanarak günlük ihtiyacı karşılamalıdır. Belirtileri hissettikten sonra doktora başvuranlar için teşhis amacıyla kan testi alınmaktadır. Kan testinde selenyum eksikliği tespit edilirse vücutta ortaya çıkan hastalıkların temelinde selenyum eksikliğinin yatması yüksek olasılıktır. Bu noktada tedavi süreci başlatılmaktadır.

Selenyum eksikliğinin tedavi süreci takviye ile yapılmaktadır. Bazı ilaçların düzenli olarak kullanılmasıyla vücuttaki selenyum ihtiyacı karşılanmaktadır. Daha sonra bu eksikliğin yol açtığı tahribatların onarılması adına tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Selenyum eksikliğinin yol açabileceği hasarlarla karşılaşmamak adına düzenli olarak selenyum ihtiyacı karşılanmalıdır. Herhangi bir belirti ya da hastalık durumu gözlemlenirse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.