Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig ’de günün ilk maçları sona erdi. Gaziantep Hokey Sahası’nda 8 takımın katılımıyla 11 Haziran’a kadar sürecek ligin ilk gününde Osmaniye Hokey’i 12-0 mağlup eden Selçuklu Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu

Ligin ilk gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Adana Hokey: 7-0

Nizip Belediyesi- Alanya Yıldızları: 2-7

Plaza Hotel Peyas-Nizip Zeugma: 1-4

Osmaniye Hokey- Selçuklu Belediyespor: 0-12

Organizasyon, yarın oynanacak Plaza Hotel Peyas-Nizip Belediyesi, Osmaniye Hokey-Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü-Selçuklu Belediyespor ve Alanya Yıldızları Hokey-Nizip Zeugma müsabakalarıyla devam edecek. (AA)