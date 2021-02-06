Tunceli doğumlu eski orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, futbol kariyerine 1991-1998 yılları arasında top koşturduğu Silifkespor’da başlamış, yaşamı boyunca özellikle Fenerbahçe kadrosu altında birçok antrenörle bir arada çalışma fırsatı yakalamıştır. Hatayspor’daki futbol faaliyetlerine 1999 yılı itibariyle başlayan futbolcu, 2001-2003 sezonu kariyerine İstanbulspor ile devam etmiş daha sonraki yıllarda uzun süre forma giyeceği takım Fenerbahçe olmuştur. 2003-2015 yılları arasında 12 yıllık Fenerbahçe kariyerini birbirinden zorlu maçlarla dolduran Selçuk Şahin, ilk maçına 16 Temmuz 2003 tarihli Waldhof Mannheim ile çıkmıştır.

Fenerbahçe ile gönül bağı kurdu

Fenerbahçe kadrosu altındaki ilk resmi maçına 10 Ağustos 2003 tarihinde oynadığı İstanbulspor karşılaşması ile başlangıç yapan futbolcu, genellikle eleştirilerin odağında bir futbol geçmişine sahiptir. Ancak kritik derbi maçlarında attığı gollerle her zaman adından söz ettirmeyi başarmış olan Selçuk Şahin, sahada 21 numaralı formayı giymekte, 2011-2012 sezonunda ise bu forma numarasını doğum yeri olan Tunceli ile değiştirerek maçlarda yerini almıştır. Daha sonra 2012-2013 sezonunda yeniden eski forması olan 21 numaraya dönmüştür.

Selçuk Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Ocak 1981 yılı doğumlu 40 yaşındaki eski futbolcu 1.87 metre boyuna sahiptir. Futbol oynadığı yıllarda orta saha, stoper ve merkez orta saha mevkilerinde görev almış olan Selçuk Şahin, ileriye dönük ataklarda da takımıyla birlikte ofansif etkinliklere katılan bir isim olmuştur. Futbolcu genellikle defansif yönden etkili bir isim olmakla birlikte hava topu mücadelelerinde başarılı bir grafik çizmiştir. 23 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan futbolcu 2015 yılında sözleşmesini yenilememesi nedeniyle takımdan ayrılarak FC Wil 1900 takımına transfer olmuştur.

Ayrılığı çok konuşuldu

Fuat Çapa’nın yönetimini yaptığı takımda 1 sezon forma giyen Şahin, 2016-2017 yılları arasında Gençlerbirliği ile anlaşmış, 2017-2018 yıllarında Göztepe’ye transfer olmuş, 2018-2019 sezonu yeniden Gençlerbirliği’nde top koşturmuş, 2019-2020 sezonunda ise Bursaspor forması giyerek futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Toplamda çıktığı 517 maçın 33’ünde fileleri golle buluşturan Selçuk Şahin’in 2001-2011 yıllarında milli formayla birçok maça çıktığı bilinmektedir. U-20 altyapısında çıktığı 3 maç, U-21 altyapısında çıktığı 19 maç, A2 kadrosunda yer aldığı 3 maç ve A milli takımda görev aldığı 23 maç bulunan futbolcu toplamda 2 gol kaydetmiştir.

Kariyerinde Luis Aragones, Fuat Çapa, Christoph Daum, Zico, Ersun Yanal, Aykut Kocaman gibi isimlerle çalışan Selçuk Şahin genellikle sağ ayağını kullanmaktadır.

Büyük kulüplerde oynamanın dezavantajlarından biri olarak beklentilerin yüksek olması Selçuk Şahin üzerinde baskıları arttırmış, futbol yaşamında sık sık eleştirilere maruz kalan bir futbolcu olmuştur. Pek çok futbol otoriteri tarafından takımdaki yerinin sorgulandığı futbolcu, kariyeri boyunca olumsuz yorumlardan sıyrılamamıştır. Ancak bu yorumlara rağmen başta 3 Temmuz süreci olmak üzere sarı lacivertli renklerden hiçbir zaman kopmayı düşünmemiş olan Şahin, çıktığı maçların tamamında performans anlamında hırsı ve mücadelesi ile dikkat çeken bir topçu olmuştur. Kimi zaman takımı atağa kaldırma anlamında istenileni vermeye yönelik tartışmaların odağında olsa da gönülden bağlı olduğu Fenerbahçe taraftarlarıyla arasındaki sevgi her zaman dikkat çekici anekdotlar arasında yerini korumuştur.

Selçuk Şahin hangi takımlarda oynadı?

Selçuk Şahin Silifkespor’la başladığı kariyerinde Hatayspor, İstanbulspor, Fenerbahçe, FC Wil 1900, Gençlerbirliği, Göztepe, Bursaspor gibi takımlara yer vermiştir.

Selçuk Şahin 2020 yılı itibariyle futbol kariyerinde sonlandırmış bir futbolcudur. Futbol kariyeri sonrasında Fenerbahçe’de İdari Koordinatör olarak görev alan futbolcu 22 yıllık yeşil saha yolculuğunda gönül verdiği sarı-lacivert forma altında çalışma faaliyetlerini sürdürme kararı almıştır.