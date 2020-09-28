Selçuk Şahin futbolu bıraktığını açıkladı

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve son olarak Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum..." ifadelerini kullandı.

İşte tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;















