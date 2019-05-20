Selçuk İnan’ın kupa koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi. Sarı-Kırmızılı formayla 5. şampiyonluğuna ulaşan, böylece 1 kulüp yıldızı sayısına ulaşan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’daki 13. kupasını kaldırıyor.

5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 de Türkiye Süper Kupası kazanan Aslan’ın kaptanı Selçuk, 34 yaşında bir büyük gurur daha yaşadı. Galatasaray’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli orta saha oyuncusuyla kontrat yenilenip yenilenmeyeceğine, hocası Fatih Terim karar verecek.