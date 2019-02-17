Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Kaptan Selçuk İnan maçtan sonra açıklamalar yaptı.

Bugün aslında Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk. Çalışmalarımızı o yönde gerçekleştirdik. Kasımpaşa deplasmanları hep zor olmuştur. Önemli bir galibiyet aldık.

Özelikle İtalyan kondisyonerimiz geldikten sonra etkisi oldu. Sadece benimle değil bütün takımla yakından ilgileniyor.

Benfica'yı yenerek turu geçeceğiz

3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Benfica karşısında ilk maçta istediğimiz skoru alamadık ama deplasmandaki maçta istediğimiz skoru alarak turu geçeceğimize inanıyorum.

Pas rekoruyla ilgili soru üzerine Selçuk İnan "Geçen sene de Donk ve Belhanda ile birlikte oynuyorduk. Pas rekorunu kırdığımızı bilmiyordum. Şimdi öğrenince mutlu oldum. Bugün de bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı.