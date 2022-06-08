Galatasaray 'da uzun yıllar forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Selçuk İnan, Roberto Mancini'yle buluştu. Eski futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tecrübeli teknik direktör ve ekibine teşekkür etti.

UEFA B LİSANSI'NA SAHİP

37 yaşındaki Selçuk İnan'ın teknik direktörlük serüveni Fatih Terim'in yanında başladı. Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak bulunan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımın başında 3 maçta sahaya çıktı. Fatih Terim'in cezalı olduğu süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Selçuk İnan, tecrübeli teknik adamla birlikte Galatasaray'a veda etti. 37 yaşındaki eski futbolcu 496 günlük bir süreçte yardımcı antrenör olarak sarı-kırmızılı takımda görev yaptı.

ÖZBALTA ÖNCESİ HATAYSPOR'LA ANILDI

Hatay doğumlu olan Selçuk İnan'ın ismi kısa bir süre önce Hatayspor'la anıldı. Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası Süper Lig ekibinde teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen 37 yaşındaki futbol adamının Hatayspor kariyeri Serkan Özbalta ile anlaşma sağlanmasının ardından başlamadan sona erdi.

EĞİTİMLER ALMAYA BAŞLADI

UEFA B Lisansı'na sahip olan Selçuk İnan, teknik direktörlük yapabilmek için eğitimlere başladı. 37 yaşındaki futbol adamının kariyerinin ilerleyen döneminde teknik direktör olarak görev yapmak istediği öne sürüldü.

MANCİNİ İLE BULUŞTU

Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Necati Ateş ile yardımcılığını yaparak yardımcı antrenör kariyerine başlayan Selçuk İnan bu kez eski hocası Roberto Mancini'den eğitim aldı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve ekibinden eğitim alan Selçuk İnan hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Selçuk İnan, Roberto Mancini ve ekibinden aldığı eğitim sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 37 yaşındaki eski futbolcu, "Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine bir hafta boyunca bana göstermiş oldukları ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

MERT ÇETİN DE YER ALDI

Galatasaray'ın eski yıldızının paylaşımında Mert Çetin de yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda görev yapan Mert Çetin de tıpkı Selçuk İnan gibi Fatih Terim sonrası Galatasaray'dan ayrılan isimlerden biriydi.

CAMİANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Selçuk İnan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Sofiane Feghouli, jimmy Durmaz ve Martin Linnes fotoğrafa yorum yaptı. Öte yandan mevcut futbolculardan Bafetimbi Gomis ile Taylan Antalyalı da paylaşıma yorum yazdı.

ADI G.SARAY'LA ANILIYOR

Galatasaray'da daha önce Ünal Aysal döneminde teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, Ünal Aysal vasıtasıyla başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adaylarından olduğu söyleniyor. Roberto Mancini'nin Selçuk İnan'la bir araya gelmesi sonrası taraftarlar kısa süre içerisinde sosyal medyada yoğun bir gündem oluşturdu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamayacak olması ve Finalissima'da Arjantin karşısındaki hezimet sonrası Roberto Mancini eleştirilerin hedefi haline geldi. Tecrübeli teknik direktörün bu görevden ayrılabileceği iddia edilmeye başladı.

G.SARAY'DA BAŞARILI BİR GEÇMİŞ

Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da görev alan Roberto Mancini sarı-kırmızılı takımın başında 46 maça çıktı. İtalyan teknik adamın öğrencileri bu mücadelelerde 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray, Roberto Mancini döneminde 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

(Skorer)