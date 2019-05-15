Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 23:06
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Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması!

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, 3-1 kazanılan Akhisarspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:

''8. yılım, 12 kupa... Önemli bir iş başardığımı düşünüyorum arkadaşlarımla beraber. İnşallah bu sezonu çifte kupayla tamamlarız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Cefakar, vefakar taraftarlarıma armağan olsun bu kupa. Geriden gelip kazanmak güzel. Çoğu zaman penaltıyı kullandım, çekinmedim. Hoca isimlerimizi yazıyor. Diagne'ye güveniyor. O sırada hoca bana istersen kullanabilirsin dedi ama Diagne kendini iyi hissediyordu, onun adı yazıyor. O kullandı.'' 

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