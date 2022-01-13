Galatasaray 'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından art arda vedalar geldi. Selçuk İnan'da Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı...

Selçuk İnan veda açıklamasını instagram hesabından yaptı

2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim.

Antrenörlük görevini de futbolculuk dönemimde olduğu gibi aynı istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım.

Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim. Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim.

Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim.

Sonsuz sevgi ve şükranlarımla.

Selçuk İnan