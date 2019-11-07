7DAYS EuroCup C Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Slovenya ekibi Cedevita Olimpija’ya 76-72 yenilen Darüşşafaka Tekfen’de başantrenör Selçuk Ernak, hücumda ve savunmada istediklerini yapamadıkları için mağlup olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, maçta alınan 26 ribaundun bu sezonun en düşük sayısı olduğunu ifade etti. Ernak, deplasmandaki maçta 17 hücum ribaundu alarak etkili olduklarını vurgulayarak, "Maça hazırlanırken rakibimizin organizasyonda galibiyet alamamasının onların gerçek gücünü yansıtmadığını söyledik. Bugün onlar 43 ribaunt aldı. Biz ise 26 alabildik. Bizim için sezonun en düşük sayısı." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyeti gelecek hafta deplasmanda oynanacak Nanterre 92 maçında telafi etmek istediklerini belirten Selçuk Ernak, "Hücumda yaptığımız tüm hataları hızlı hücumlarla sayılara çevirdiler. Ana skorerlerini durdururken yan skorerleri de durdurmalıydık. Bunu yapmadık." diye konuştu.