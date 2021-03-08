Selçuk Ernak: Son haftalarda iyi bir form grafiği yakaladık

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, ING Basketbol Süper Ligi’nin kalan bölümünde daha iyi bir grafik çizerek play-off’a 5’inci ya da 6’ncı sıradan katılmak istediklerini söyledi.

Selçuk Ernak, yeşil-siyahlı ekibin son durumu, bu sezon ilk kez katıldıkları FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile başantrenörü Orhun Ene, Türk oyuncuların takımlarında yeterli süreyi bulmasının önemi ve milli basketbolcu Ersan İlyasova ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sezon takım bütçesinde küçülmeye gittiklerini belirten deneyimli başantrenör, "Geçen sezon kadromuzda yer alan yabancı oyuncularımızın hiçbirini tutamadık. Takıma bu sezon katılan yabancı oyuncuların bizi tanıması ise biraz vakit aldı. Bu süreç bittiğinde kendi seviyemizde basketbol oynamaya başladık. Yeni kurduğumuz takımdan memnunum. Son haftalarda iyi bir form grafiği yakaladık. Sezonun geri kalan kısmında daha iyi bir grafik çizeceğimizi düşünüyorum. Kalan süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları 23 maçta 12 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer aldıklarını hatırlatan Ernak, "Sezon başladığında hedefimiz, öncelikle play-off sınırlarının (İlk 8) içinde kalmaktı. Ancak bir şeyler başardıktan sonra bu hedefinizi revize edip daha üst sıralara gözünüzü dikebiliyorsunuz. Lig, tüm takımlar için inişli-çıkışlı. En alt sırada yer alan bir takım, en üsttekini yenebiliyoruz. Heyecanı yüksek bir lig. Ancak kalitesi açısından aynı şeyi söyleyemem. Eğer play-off’a 5’inci ya da 6’ncı sıradan girebilirsek, beklediğimizin üstünde bir başarı elde etmiş oluruz." diye görüş belirtti.

Hedef 3 sezon içinde Avrupa’da kupa

Selçuk Ernak, ilk kez katıldıkları FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 3 sezon içinde şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti.

FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi için attığı adımlarla takımlara eşit şartlarda yarışma şansı tanıdığını vurgulayan Ernak, şu görüşleri paylaştı:

"İş idaresi ve kriz yönetimi açısından Avrupa Ligi ile aralarına büyük fark koydular. Pandemi şartlarında spor ekonomisi çok küçüldü. FIBA, takımlara uzun vadeli ve kendi liglerindeki başarılarına endeksli bir skala yarattı. Bu, çok adil bir şey. Ayrıca daha az takımların yer aldığı gruplar oluşturdu. İki haftada bir maç oynattı. Bunlar, maçların ertelenme şartlarını minimuma indirdi. Takımların bu süreçte zorlanma durumunu azalttı ve yarışılabilir bir ortam oluşturdu. FIBA ile anlaşmamız 3 2 sezon. İlk 3 sezonun sonuna doğru bu kupada çok iddialı bir takım olmak istiyoruz. Bu kupayı kazanabilecek bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Umarım diğer şartlar da yolunda gider ve bunu başarabiliriz."

Tecrübeli başantrenör, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon H Grubu’nu 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle son sırada tamamladıklarının hatırlatılması üzerine, "Bu sezon zor bir gruba düştük. Hereda San Pablo Burgos, organizasyonda geçen sezonun şampiyonu. Happy Casa Brindisi ise İtalya’yı domine eden bir takım. Bu 2 takımın yanı sıra Filou Oostende ve biz vardık. İki takımın bizden güçlü olduğu bir ortamda ilk 3 maç bittiğinde rakiplerimizi birer sayıyla yensek gruptan çıkacaktık. Kendimizi başarılı görmüyoruz. Bu sezon tecrübe kazandık." şeklinde konuştu.

"Orhun Ene, milli takımı çok başarılı yerlere getirecek"

Selçuk Ernak, başantrenör Orhun Ene’nin A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda başarılı olacağına inandığını belirtti.

A Milli Takım’ı ve Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Orhun Ene’nin getirilmesini yorumlayan Ernak, "Şu an milli takımda genç oyuncular var. Elimizdeki oyuncu potansiyeli çok iyi. Yeni bir milli takım oluşturma aşamasındayız. 1-2 sene içinde, önceki başarılı jenerasyonlar gibi olacaklarını düşünüyorum. Orhun Ene’nin sadece A Milli Takım’da değil diğer tüm yaş kategorilerinin yapılanmasında da bir etki yaratacağını düşünüyorum. Orhun Ene’nin A Milli Basketbol Takımı’nı çok başarılı yerlere getireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın başantrenörlüğü için teklif almadığını belirten Selçuk Ernak, "Bu süreçte ben bir teklif beklemedim. Milli takım antrenörlüğü yapmak tabii ki isterim. Bu, büyük bir gururdur. Bir gün bizim de böyle bir fırsatımız olursa koşa koşa gideriz." dedi.

"Daha donanımlı ve tempolu oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var"

Selçuk Ernak, Türkiye’de takımların yerli ve genç oyunculara daha fazla süre vermeye başladığını, bu durumun da Türk basketboluna ve milli takımlara büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Türk basketbolunun çok iyi bir jenerasyona sahip olduğunu ancak eksiklerinin bulunduğuna dikkati çeken Ernak, şunları söyledi:

"Kulüpler, kadrolarında bulunan genç ve yerli oyunculara daha fazla süre veriyor. Bunu yapan takımların sayısı arttı. Birçok antrenör ve kulüp, genç ve yerli oyunculara daha önemli roller veriyor. Bu, milli takımı etkileyecek en önemli unsur. Ancak yeterli değil. Hala takımını 5 yabancının üstüne kuran ve Türk oyuncuları sadece onları dinlendirmek için kullanan takımlar var. Bunun milli takıma ve Türk basketboluna yardımı olmadığı ortada. Ligde daha alt sıralarda oynayan takımların gençlere fırsat vermesi daha faydalı olur. Avrupa kupalarında bile en zayıf rakibinizin temposu sizden yüksek. Daha donanımlı ve tempolu oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var."

Selçuk Ernak, son olarak Türk basketboluna kazandırdığı milli oyuncu Ersan İlyasova ile ilgili konuştu.

Kariyerini uzun süredir Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sürdüren ve Milwaukee Bucks ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüde bulunan 33 yaşındaki oyuncuyla ile ilgili Ernak, "Ersan, benim kardeşim gibi. Kariyerini NBA’de sürdürmek istiyor. İnşallah böyle bir fırsat bulur. Hala NBA’de oynayabilecek gücü var. Umarım hayal ettiği kontratı bulur ve orada oynamaya devam eder. Bu süreçte bizim Ersan’a bir teklifimiz olmadı. Onu buraya getirecek maddi gücümüz de yok." diyerek sözlerini tamamladı.