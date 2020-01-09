Selçuk Ernak: Savunma ve mücadelemizle başarılı olduk

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu’nda İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendikleri maçta etkili savunmalarıyla sonuca gittiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ernak, müsabakaya gergin başladıklarını dile getirerek, "Savunma ve mücadelemizle başarılı olduk. Bu sahnede bir tane bile zayıf rakip yok. Bizim grup top 16 turunun en zor gruplarından biri. Avrupa Kupası maçlarının başlamasıyla tekrar ritmimizi kazanacağız." diye konuştu.