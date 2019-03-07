Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos’a 91-67 yenilen temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen’in başantrenörü Selçuk Ernak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çok iyi forvetlere sahip olduğunu aktardığı Panathinaikos’u tebrik ederek sözlerine başlayan Ernak, şöyle konuştu:

"Kötü şut yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik. Çok iyi karar vericilere ve çok iyi forvetlere sahipler. Biz ne zaman sayı kaçırsak, ilk hızlı hücumda bizi zorladılar. Bu yüzden 91 sayı buldular. Panathinaikos, Gran Canaria karşısında geçen hafta başardığı şeyi bugün de başardı."



