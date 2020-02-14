Selçuk Ernak: Bütün gayretimiz kupayı almak üzerine olacak

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final’in yarı finalinde Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 yenen Darüşşafaka Tekfen’in Başantrenörü Selçuk Ernak, finale çıkmanın bir anlam ifade etmediğini belirterek, önemli olanın kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Selçuk Ernak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik ederek, "Çok kıymetli iki takımı yenerek finale çıktık. İstediğimiz gibi başlayamadığımız bir maçtı. Bunu çevirebildikleri ve zihinsel direnci gösterebildikleri için oyuncularıma teşekkür ederim." dedi.

"Çünkü ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok büyük bir fark var" diyen Ernak, "Biz ikinci yarıda oynadığımız şekilde mücadeleci ve savunmacı kimliğimizi sahaya yansıtabilirsek maçları kazanıyoruz. Ama böyle olmayan bir günde de sorumluluk alıp kenardan gelen oyuncuların özellikle maçın gidişatını çevirmeleri bizim için çok değerliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ernak, sezon başından bunu başında çok beceremediklerini dile getirerek, "Takımımızın kaydettiği bir ilerleme bu. Soyunma odasında onlara da söyledim. Ligin geri kalan kısmı için bu olgun kafa yapısına gelmek çok önemli." diye konuştu.

Bu turnuvanın bir kupa organizasyonu olduğuna dikkati çeken Ernak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ekip kupayı kazanacak. Eğer kupayı kazanamıyorsanız da final oynamak hiç bir şey ifade etmiyor. Rakibimizi bekliyoruz. Bütün gayretimiz kupayı almak üzerine olacak."