Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 97-75 mağlup olan Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ernak, Sarı-Lacivertli rakiplerinin tüm maçı ciddi ve sert bir biçimde oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe’yi tebrik ederim. Birinci ve üçüncü çeyrekte onların temposuyla başa çıkamadık. Özellikle ilk yarıdaki top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribauntları canımızı acıttı." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'de gelecek hafta deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacaklarını hatırlatan Ernak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yarından itibaren Maccabi FOX Tel Aviv maçına hazırlanmaya başlayacağız. Tel Aviv’den döndükten sonra ligde TOFAŞ ile oynayacağız ve sadece 1 günümüz olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı da Slovenya galibiyetinden dolayı tebrik ederim."