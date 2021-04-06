Denizlispor galibiyetiyle zirve ile farkı 3 puana indirerek ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, iddialı konuştu. Baki, "Hepimizin yaşı, aklı, hafızası yetiyor, nice puan kayıpları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe önemli bir psikolojik dönemeci döndü, önümüzdeki 1-2 maçı da aldığımızda bu, rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek. akımımızı ve Emre Belözoğlu’nu tebrik ediyorum. İlk yarı iyi bir futbol oynayamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe vardı çıktı" dedi.

'Çakır daha önce golü verdi'

Baki, "Ortaya iyi bir futbol koyamadık ama önemli bir galibiyet aldık. Malatya deplasmanından sonra iyi bir sonuçla döndüğümüzde şampiyonluk inancını en üst noktaya taşıyacağız" ifadesini kullandı. İrfan Can'ın son bölümde attığı e sayılmayan golüyle ilgili olarak Fenerbahçeli yönetici şunları söyledi: Yönetime geldiğimiz ilk sezon bir Bursaspor deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine çıkıyor tezimiz bence güçlendi.

Galatasaray'a hodri meydan

Selahattin Baki 1959 öncesindeki şampiyonluklar için bir kez daha Galatasaray'a da mesaj gönderdi. Sarı-Lacivertli yönetici, "Şampiyonluklar konusunda Galatasaray'a kendi belgelerinizle, isterseniz GS TV'de çıkıp tartışalım dedik. Dört gün geçti aradan, şu ana kadar bir cevap yok. Bir kez daha hodri meydan diyorum. Çıkalım, tartışalım. TFF’den tek istediğimiz adil bir karar vermesi" dedi. İletişimden sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu ise şöyle konuştu: “Şampiyonluklarımızın peşine düştük. Haklı olduğumuz bir davadayız, yadırganması gereken başka bir camianın kendi televizyonlarında saatlerce program yapıp, bizim çağrımıza yanıt vermemesi.