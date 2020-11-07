Selahattin Baki'nin maç sonu Ülker Stadı çıkışındaki açıklamaları şu şekilde:

Bugün iyi oynamadık evet ama ilk yarıda verilmeyen bir golümüz var. Spor kamuoyunda bir kişinin bile burada pozisyona el demiyor. Bunun takipçisi olacağız. Hakem camiasını uyarıyorum. Daha dikkatli olmalılar. Futbolun doğası gereği biz öne geçsek Konyaspor ikinci ayrı daha çok üstümüze gelecek ve biz daha avantajlı konumda olacaktık"

Mini yorum / Hakan Ateşler

Hakemi bırak, oyuna bak!

Artık Türkiye'de özellikle İstanbul takımları maç kaybettikten sonra her hakem hatası tartışılıyor ve fatura hakemlere çıkıyor. Evet Türk hakemleri çok kötü. Bu sene de, geçen sene ve öncekilerde de bu durum böyleydi. Özellikle Fenerbahçe geçen sezon bu anlamda adeta doğrandı. Ama bu maç... Bu maç, o maçlardan değil Selahattin bey. Altay'ın kurtardığı 2 gollük pozisyon kadar bile kurtarmadı Sehiç... Hakem o pozisyonda hatalı olabilir ama maçı Şansalan'ın üzerine yıkmamak gerekir.











