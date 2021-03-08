Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

'Adalet, adalet' diye bağırıyorlar. Biz 7 senedir şampiyon olamıyoruz. kurşun yedik otobüste poz verdiler. Bu camianın canına kastedildi. Hiç mi utanma olmaz!

"Pelkas'a yapılan gecenin nakavtı..."

Bugün Pelkas'ın pozisyonları dövüş sporlarında olur. Faul yok, kart yok. Yazıktır, günahtır. Rekabet bir yere kadardır. İnsanda biraz utanma olur. Pelkas'a yapılan hareket var. Gecenin nakavtı diye boks yapana ekstra bonus verilir. Bir kart tane verilmedi, insanda insaf ve utanma olur biraz.

2 haftadır oyuncular sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye'de kariyer yapanlar var. Bu lobi faaliyetleri, bu çığırtkanlık kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada.

"Marcao'nun dokunulmazlığı mı var?"

İsim vereceğim artık, Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili dokunulmazlığı var. Her hafta sahada kalabiliyor... Fenerbahçe'de bir kişi bu futbolcunun yaptıklarını yapsa sahada kalabilir mi?

Son 12 hafta. Bizim karşımızda olan lobiciler, algıcılar, herkes ayaklanmış durumda Fenerbahçe'ye karşı.

"Pelkas maçı sordu, 'Golü kim attı' dedi"

Pelkas bana ilk 'Maç kaç kaç bitti?' diye sordu. '3-0' dedim. 'Kim attı?' dedi. Serdar'ı söyledim. Baş parmağıyla şu hareketi yaptı. Kendi pozisyonu için 'Kart gördü mü?' dedi, 'Görmedi' dedim, şaşırdı çocuk.







