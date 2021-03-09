Selahattin Baki: Marcao herhalde milletvekili

“Bağırıyorlar; ‘adalet’ diye diye çığırtkanlık yapıyorlar. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya oradan otobüs kullanıp geçen! Neyin adaletinden bahsediyorsun sen! 25-30 yıldır çöreklenmiş zihniyet var. Utanması gerekenlerin sesinin en yüksek çıktığı, en çok bağıranın en büyük hakları elde ettiği bir dönemden, futbol ortamındran geçiyoruz.” “Hala algı, hala utanmadan yüksek sesle bağırma çağırma... Neyin algısı? 2011 ve 2014. Bu takımın iki tane şampiyonluğu var sadece. Bu lobi faaliyetlerinin, bu çığırtkanlığın en çok kime yarayıp kime yaramadığı ortada. Rekabet de bir yere kadar, insanda biraz utanma olur. Bugün Pelkas’a yapılan hareket... Bilmiyorum aranızda dövüş sporlarına ilgi duyan var mıdır? Bir tane sarı kart yok! İnsanda biraz insaf olur, utanma olur.”

‘Eğer birlik olursak...’

“Ligin boyu iyice kısaldı. Son 12 haftaya giriyoruz. Kritik bir 12 hafta. Her zaman olduğu gibi bizim karşımızda olan lobiler, algıcılar ayaklanmış durumda. Biz her şeyi bir kenara bırakalım, kol kola girelim camia olarak. Birlikte hareket ettiğimiz zaman hiçbir gücün karşımızda duramayacağını defalarca kez gördük. Yeter ki bölünmeyelim. Benim ricam, bütün eleştirilerinizi yönetime yapın. 12 hafta takımı el bebek gül bebek uğurlayalım.”

‘Sedyeyle gönderiyoruz’

“Bizim inancımız sonsuz. Biz herkesten çok daha iyiyiz. Ama iki hafta üst üste sedyeyle stadyumdan oyuncularımızı gönderiyoruz ama ne bir sarı kart var, gündeme getiren dahi yok. Marcao diye bir adam var; herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var çünkü. Her hafta acayip acayip hareketler... Fenerbahçe’de böyle bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?”

Baki: Maçın skorunu sordu

Yönetici Selahattin Baki, Pelkas ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Pelkas’ın yanına gittiğimde ilk olarak bana skoru sordu. 3-0 dedim, golü kimin attığını sordu. Serdar’ı söyledik. Başıyla ve parmağıyla ‘okey’ dedi. ‘Kart gördü mü?’ diye sordu. ‘Görmedi’ dedik. Şaşırdı. Böyle bir ortam görmedi çocuk tabi daha önce. İlk gelen sonuçlar iyi. Kötünün iyisi bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Birkaç gün dinlenmesi gerek.