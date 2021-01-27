Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil bugün düzenlenen törenle kendisini 3.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan imzayı attı. Dünyanın gözü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde iken Başkan Ali Koç, solak süperstarın transfer sürecini anlattı. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Ali Koç, sözlü anlaşmayı Londra'da bir evde gerçekleştirdiklerini ifade etti, bu ismin yakın dostu Selahattin Baki olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki’nin yakın bir dostluğu da var. 2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma’da hayatını yitirenler için 2014’te Sheffield-Fenerbahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

Selahattin Baki kimdir, nereli?

Selahattin Baki 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. Selahattin Baki, Mt.Ida College’da İşletme Eğitimi’ni tamamladı. 2002-2005 yıllarında Antoine Makzume’de Deniz Taşımacılığı yapan Selahattin Baki, 2007’den bu yana Private Office of HRH Prince’de, Abdullah Bin Mosaad’ın Yatırım Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects’de Pazarlama Departmanı’nda görev alan Baki, 2013 yılına kadar da Premier Kağıt Dönüşüm Genel Müdürlüğü yaptı. 2013 - 2017 yıllarında Sheffield United Football Club’da Yönetim Kurulu üyeliği yapan Baki, 2017 - 2018 yılları arasında ise aynı kulübün Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Selahattin Baki, hayatını kendi ağzından şöyle yorumluyor:

”Bir ailenin tek çocuğuyum. İskenderunlu baba, anne tarafım Ankaralı. Hayatımı hep Bağdat Caddesi ve Kadıköy çevresinde geçirdim. Yurt dışında okudum, 21 yaşında Türkiye’ye döndüm. 2007’de Arabistan fırsatı elime geçti. Suudi Arabistan’da yatırım danışmanı olarak çalıştım ve aynı şirketin Türkiye ofisinde çalışmak üzere geri döndüm. Asya’da asrın kulübü seçilmiş, 6 Şampiyonlar Ligi kupası olan Al-Hilal takımı ile yakın ilişkim oldu. Yönetim Kurulu Başkanı’mız sporla iç içe ve büyük bir hayali vardı, İngiltere’de futbol kulübü almak… 2013’ün Eylül ayında Sheffield United’ı alarak hayalini gerçekleştirdi, beni de yönetime davet etti. Bu görevden sonra, Türkiye’deyken eleştirdiğim bütün yöneticilerden özür dilemem gerektiğini fark ettim. Gerçekten doğruymuş, insanın ne sosyal hayatı kalıyor ne de iş hayatı, yaşamınızın %70’ini kaplayan bir olgu futbol yöneticiliği Kazandığınız zaman kralsınız, kaybettiğinizde küfür geliyor. Muhteşem, sürekli adrenalin olan bir hayat!”