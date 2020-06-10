Selahattin Baki: Hataları üzerimize alıyoruz

Kulüp televizyonunu FBTV'ye konuşan yönetici Selahattin Baki, "Son 2 yıldır A takımla ilgili hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkardık ve daha sakin bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak kararlar alıyoruz"

Baki, "Bu adımların neler olacağı sezon sonu açıklanacaktır. Bu konuda kesinlikle taraftarın içi rahat olmalı. Unutulmasın daha sezon bitmedi. Bazı eleştiriler sanki sezon bitmiş gibi yapılıyor." ifadelerini kullandı

"Tahir Karapınar, Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim"

"Tahir hoca konusuna gelirsek, biz A Takım ile beraber altyapıyla ilgili bazı adımlar atmaya karar verdik. Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olması, kendi profesyonel yaşantısı ve bize ulaşan referanslardan dolayı Tahir hoca ile altyapı için anlaştık"

"Aurelio, formamızın ağırlığını bilen bir isim"

"Camiamız tabii teknik direktör beklentisinde, bunu da anlıyoruz. Şu an eldeki kadroyla devam edeceğiz. Hocanın önemi kadar, hocanın etrafını nasıl donatacağımız da çok önemli. Bunun dersini çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Örneğin Aurelio. Aurelio neden önemli? Çünkü Aurelio, formamızın ağırlığını bilen bir isim. Birçok dil biliyor, her yabancı oyuncuyla yakınlık kurabilecek. Hoca olarak kim gelirse gelsin onunla da iletişim kurabilecek. Kültürümüzün olmazsa olmazı olan Brezilya ilişkilerini de canlı tutabilecek bir isim"

"Laboratuvarı Emre Belözoğlu tavsiye etti"

"FenerLAB olarak geçen laboratuvarı, kaptanımız Emre Belözoğlu tavsiye etti. Avrupa kariyerinde gördüğü bir olaydı. Kurulum yapıldı. Bazı teknolojik aletler alındı. Özellikle sakatlık önleyici programlar Samandıra'ya taşınıyor. Hangi futbolcunun ne kadar yorgun olduğu gibi testleri yapacağız"











