Milli Takım antrenörü teknik direktör Selahattin Aydın ile yaptığımız söyleşide "Sporcularımız çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdi. Mehmet Zeki Kaya 2022'de Türkiye Şampiyonu ve Dünya Kupası finalisti oldu. 63,5 kiloda gurupta en çok puan toplayan sporcu oldu. Yusuf Türkmen de İstanbul'da yapılan Kickboks Dünya Kupası'nda 91 kiloda final oynadı. dedi.

Antrenör Selahattin Aydın sporcularından çok ümitli olduğunu ifade ederken sözlerini şöyle tamamladı: 'Sultanbeyli ilçesi İstanbul'un en çok genç nüfusuna sahip olan ilçelerden birisi. Bu ilçede mücadele sporlarında çok başarılı gençler çıkıyor. İlçe gençleri spor ile saygınlık kazanıyor ve ring sporları yapan gençler sinir stresten uzak yetişen topluma faydalı gençler oluyor. Hayatınızda mutlaka spor olsun.