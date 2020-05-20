Galatasaray'da transferde sıcak saatler. Orta saha arayışlarını südüren ve Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ile anlaştığı iddia edilen Sarı Kırmızılı ekip, şimdi de Udinese forması giyen Seko Fofana'yı gündemine aldı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Udinese ile 2022'de sözleşmesi bitecek olan oyuncu için girişimlere başladığını yazdı. Orta sahadaki kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin durumlarındaki belirsizlik nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Belhanda'nın da gönderilmesi planlanan Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'in Fofana'yı özellikle istediği belirtilmişti. Bu iddianın ardından Galatasaray taraftarı google aramalarına başladı: Seko Fofana kimdir? Seko Fofana kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Seko Fofana kimdir?

7 Mayıs 1995 yılında Fransa'nın başkenti dünyaya gelen Seko Mohamed Fofana, futbola Lorient altyapısında başladı. Alt yaş gruplarında kısa süre içerisinde fark yaratan Fofana, 2013 yılında Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz ekibinin U21 takımında görev alan Fofana, sırasıyla Fulham ve Bastia'ya kiralandı.

Fulham ve Bastia'da vazgeçilmez isim olan başarılı oyuncu, 2 sezonda toplam 58 maçta görev aldı.

Serie A ekibi Udinese, 2016 yılının yaz transfer döneminde kiralık oynadığı takımlarda dikkat çeken Fofana'nın bonservisini City'den 3.5 milyon Euro karşılığında satın aldı. İtalya'ya kısa süre içerisinde uyum sağlayan ve kaptığı formayı bir daha bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu, Siyah Beyazlı ekipte ilk sezonunda 24 maç 5 gol, 1 asist, ikinci sezonunda 29 maç 3 gol, üçüncü sezonunda ise 32 maç 2 gol, 4 asistle oynadı.

Bu sezon 24 maçta forma giyen ve 1 gol, 5 asist kaydeden Fofana'nın ismi Serie A devlerinden Inter ile de anılıyor.

Merkez orta saha olarak görev alan yıldız oyuncu, ihtiyaç halinde ön liberoda da oynayabiliyor. Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.

Fildişi Sahili Mili Takımı'nda 4 kez forma giyen Fofana, 1 kez de gol sevinci yaşadı.