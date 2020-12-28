Beşiktaş - Sivasspor maçında Güven Yalçın'ın golünden önce sağ kanatta topun çıkıp çıkmadığı tartışması maça damga vuran pozisyon oldu. Güven'in golünden sonra hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR'dan gelecek kararı beklemiş ve daha sonra golü vermişti. Sosyal medyada birçok ekran görüntüsü paylaşılmasının ardından ise futbolseverler bu pozisyonu tartıştı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu da attığı tweet'le maçın VAR hakemlerini eleştirdi. ve şu ifadeleri kullandı:

Biz de halı sahada futbol oynarken top taca, kornere çıktımı tartışmalı pozisyonlarda racon kesme yöntemi ile karar veriyoruz. En iyi yöntemdir. VAR’a gerek yok. Zaten doğru düzgün kullanıldığı da yok.







