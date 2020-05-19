Başta egzama olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde doğal bir şekilde kullanılabilecek şeker otunun faydaları saymak bitmiyor. Beslenme uzmanlarının da sıklıkla önerdiği bu bitkinin kullanımı dünya çapında giderek artmaktadır.

Şeker otu nedir?

Şeker otu, yetiştirilmesi son derece kolay olan bir bitki türüdür. Amerika'nın güney kesimlerinde sıklıkla üretilen bu bitki Türkiye'de de giderek artan bir rağbet oranıyla yetiştirilmeye ve satılmaya başlanmıştır. Şeker otu üzerinde yapılan araştırma ve incelemeler insan sağlığına birçok açıdan fayda sağladığını gözler önüne sermiştir.

Bu özel ot belli başlı aktarlardan ve internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. Öncesinde birkaç dakika kaynatılmış olan bu ve diğer içeceklerin içerisine katılarak kullanılabilir. Doğal bir tatlandırıcı olduğu için beyaz şeker yerine kullanılması önerilmektedir. Tamamen kalorisiz olan şeker otu aynı zamanda tam bir protein deposu olarak nitelendiriliyor.

Şeker otunun faydaları nelerdir?

1- Kilo vermede yardımcı oluyor: Günümüzde sıklıkla kullanılan beyaz şeker birçok hastalığa dolaylı olarak etki etmede, aynı zamanda obezite vakalarında kilit ol oynamaktadır. Bunun önüne geçmek için çay kahve ve diğer içeceklerin içerisine eser miktarda konularak sağlıklı bir biçimde tüketilebilir. Gerekli işlemlerden geçtikten sonra 'baldan tatlı' olarak nitelendirilen bu özel ot, kişilerin tatlı ihtiyacını da karşılıyor. Bu sayede şerbetli ve sütlü tatlıların tüketimi de azalacağı için kişilerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

2- Diyabet hastalığına iyi geliyor: Günümüzde, kiloya, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve genetik faktörlere bağlı olarak en sık görülen hastalıkların başında diyabet geliyor. Düzenli aralıklarla şeker otu tüketildiği takdirde şeker hastalığına yakalanma riski yarı yarıya düşmektedir. Yapılan son araştırmalar ise diyabet hastalığının tedavi sürecinde de şeker otu tüketiminin olumlu sonuçlara etki edebileceğini ortaya çıkardı.

3- Mide sorunlarına birebir: Şeker otu aynı zamanda tam bir protein ve mineral deposudur. İçerdiği mineraller midenin rahatlamasına doğrudan doğruya etki ediyor. Özellikle yemeklerden sonra hazımsız şikayeti bulunan kişiler şeker otunu kaynatarak içebilir. Bağırsaklarda biriken kötü gazların vücuttan atılmasını hızlandırarak rahatlama hissi uyandırır. Şişkinliği alır sindirme problemlerinin yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırır. Sadece akşam yemeklerinden sonra değil her öğünden sonra maden suyuna alternatif olarak tüketilebilir.

4- Tansiyonu dengeliyor: Yüksek tansiyon hastalarının beyaz şeker ve şekerli gıdalar tüketmesi büyük oranda risk doğuruyor. Bunun önüne geçmek için periyodik aralıklarla şeker otu tüketmeleri öneriliyor. Tansiyonu dengeleyen Stevia bitkisi tansiyon hastalarının yaşam kalitesini de arttırmaktadır.

Şeker otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

1- Sigarayı bırakmada kilit rol oynuyor: Şeker otunun mucize etkilerinden biri sigarayı bırakma sürecinde kişilere büyük oranda fayda sağlamasıdır. Binlerce kişi sadece birkaç aylık süre zarfında bu zararlı alışkanlıklarından tamamen kurtuluyor. Sigarayı bırakanlar genellikle aşırı kilo artışlarından şikayetçidir. Ancak şeker otu tamamen doğal bir tatlandırıcı olduğu için bu süreçte kilo alınmasını da engellemektedir.

2- Depresyon ve karşı bozukluklarına karşı şeker otu: Amerika'nın üniversite ve laboratuvarlarında yapılan son araştırmaların sonucunda yepyeni bulgular elde edilir. Bu bulgulara göre düzenli aralıklarla şeker otu tüketmek, insanların sadece fiziksel değil psikolojik sorunlarına da iyi geliyor. Yüksek oranda protein içeren yapısı kişilerin çok daha enerjik ve zinde olmalarını sağlıyor. Depresyona bağlı kaygı bozuklukları ve asabiyetin de önüne geçen şeker otu bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlıklı hissetmelerini sağlıyor.

3- Mide ve bağırsak faaliyetlerini düzenliyor: Özellikle hareketsiz bir yaşam düzeni bulunan ve düzensiz beslenen kişilerde mide ve bağırsak faaliyetleri düzensizdir. Bunun sonucunda hazımsızlık ve kabızlık sorunları ortaya çıkabilir. Kabızlık probleminin giderilmesi için şeker otu günde iki kere kaynatılıp içilebilir.

4- Diş sağlığında da etkili: Bu doğal ot, şeker tüketimini azalttığı için dişlerin ve diş etlerinin daha sağlıklı olmasına dolaylı olarak katkı sağlıyor. Diş çürüklerinin önüne geçen şeker otu tartar oluşumlarını da engellemektedir.



