Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, İzmit ilçesinde düzenlenecek güreş müsabakalarında 60 başpehlivan ile binin üzerinde sporcu ter dökecek.

Yağlı güreşlerin yaşayan efsanesi Karamürselli Ahmet Taşçı adına gerçekleştirilecek organizasyonda, Kırkpınar’ı kazanan Ali Gürbüz’ün yanı sıra, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Tanju Gemici, Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Yıldıray Akın gibi önemli başpehlivanlar er meydanına çıkacak.

Sekapark Er Meydanı’nda saat 08.30’da başlayacak müsabakaların 21.00’de sona ermesi planlanıyor.

Organizasyonda dereceye girecek pehlivanlara toplam 500 bin lira para ödülü dağıtılacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda 4 madalya ve para ödülü verilecek.

Sekapark başpehlivanı, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle özel olarak hazırlanan 41 bin lira değerindeki altın kemerin sahibi olacak.

Öte yandan, organizasyona katılacak güreşçilere Kovid-19 testi uygulanacak. (AA)