Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- Türkiye Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2023 Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci Ayak Turnuvası bugün saat 19.00'da Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile tarihi Kurşunlu Han'da yapılacak. Müsabakalarda 14 sporcu milli takım forması için ter dökecek. Turnuvanın tanıtım toplantısı ve geleneksel Meydan Okuma seremonisi Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Muaythai Federasyonu Yönetim Kurlu Üyesi Ömer Faruk Çelik ve organizasyonda mücadele edecek sporcuların katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın tanıtım toplantısında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bu güzel organizasyonun Şehzadelerin ve Manisa'nın tanıtımı açısından çok başarılı bir program olacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi de bu organizasyonu izlemek için Kurşunlu Han'a davet ediyorum" dedi.

Kendi belediyelerinden 2 sporcunun da milli takıma girmek için mücadele edeceğini hatırlatan başkan Çelik şöyle konuştu:

"Şampiyonada galip gelen sporcular bir üst tura geçip ülkemizi milli takım forması ile temsil etme hakkı kazanacak. Bu sene Türkiye şampiyonasında derece yaparak lige giren ve burada yarışacak belediye spor kulübümüzün iki sporcusu var. Cemile Aykoç ve Nur Fulya Gerek kardeşlerimizin her ikisine de milli forma için başarılar dilerim."

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