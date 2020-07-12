Projenin Diyarbakır durağında ilk röportaj konuğu olan Diyarbakır Gençlik Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Diyarbakır’da eskrim branşında çalışmalarının 2019 yılından bu yana sürdüğünü belirten Çetin, “Eskrim antrenörümüz Ece Hanım’ın ilimize atanmasıyla birlikte bu branşta çalışmalarımız başladı. Bu yıl turnuvalara ilk kez katılma şansı da yakaladık. İlimizde 15’e yakın lisanslı sporcumuz var. İnanıyoruz ki, Diyarbakır bundan sonra eskrimde adını duyurmaya devam edecek. Özellikle eskrim gibi olimpik branşlar başta olmak üzere sporun her zaman yanındayız. Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil etmeye, ülkemize milli sporcular kazandırmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Diyarbakır Eskrim İl Temsilcisi Ece Peşli Güçlü ise ilde eskrim branşını yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “2018 yılında Diyarbakır’da il temsilciliğini aldım. 2019 yılında Bakanlığımız tarafından ilimize eskrim antrenörü olarak atandım. Flöre branşında ikinci kademe eskrim antrenörüyüm. Bir yıldır bu branşı ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle okullarımıza giderek branşımızı tanıtmaya çalıştık. Daha sonra İl Müdürlüğümüzce yapılan yetenek taramasında yetenekli öğrencilerimizi keşfederek eskrime yönlendirdik. 15 civarında sporcuyla birlikte flöre branşında çalışıyoruz. Bu sene içinde Federasyonumuz tarafından düzenlenen müsabakalara da katılım sağladık. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz de; lisanslı sporcu sayımızı yükseltmek ve Diyarbakır’ı bu branşta tanınmış illerden biri haline getirmek” diye konuştu.

‘Şehir Şehir Eskrim’ projesinde bir sonraki durağı ise Elazığ olacak.

İHA