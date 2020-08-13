Şehir Şehir Eskrim projesinin 24. durağı Balıkesir

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yürütülen "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 24. durak Balıkesir’de etkinlikler düzenlendi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre kentteki etkinlikte konuşan Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir’de eskrimin önem verilen branşlardan biri olduğunu anlatan Özalp, "İl ve İlçe Müdürlüğü olarak eskrim faaliyetleri ve kurslarımızı önemsiyoruz. Bu kapsamda da gerek okullarımızdaki taramalar gerekse ilçemizdeki müstakil eskrim salonunda minik yaştan büyüklere kadar, çocuklarımızla, gençlerimizle antrenmanlarımız devam ediyor. Hedefimiz ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Proje konuğu Eskrim İl Temsilcisi Tugay Turhan Ay ise yeni sezon için kentte bir turnuvaya ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Balıkesir olarak ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Ay, "Antrenmanlarımızı İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde yapıyoruz. 50’ye yakın sporcuyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde on-line dersler, egzersiz programlarıyla öğrencilerimizle olmaya çalıştık. Bu süreci atlattıktan sonra antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Balıkesirli eskrimciler Elvin Gülışık, Alara Atmaca, Ceylin Gülışık, Tuana Atmaca ile Azra Elif Aktaş, bu sporla nasıl tanıştıklarını, salgın sürecinde nasıl çalıştıklarını ve hedeflerini anlattı.

Eskrim antrenörü Onur Atmaca da ildeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Bursa olacak.