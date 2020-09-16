Sefa Yılmaz: Herkes beni konuşacak

2014’te Beşiktaş ile Trabzonspor’u transferde karşı karşıya getiren, 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Karadeniz ekibine giden, Kayserispor’daki etkili performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Sefa Yılmaz yeni bir meydan okumaya hazır... Gençlerbirliği’nin 10 numarası FANATİK’e özel açıklamalar yaptı, hem hedeflerini anlattı hem de geçmişte yaşadığı bilinmeyenleri paylaştı. İşte Sefa’nın sözleri...

‘Beşiktaş beni çok istemişti’

“21 yaşında Almanya’dan Kayserispor’a gelmiş bir futbolcu olarak tek hedefim vardı; o da zirveye çıkmak. Kayseri’de çok iyi 3 sene geçirdikten sonra neredeyse büyük takımların hepsi transferde benimle ilgileniyordu. Hatta o dönem Beşiktaş’la anlaşmıştım, transferim son anda yatmıştı. Sonrasında büyük bir hevesle Trabzonspor’un yolunu tuttum, başarılı da 2 sezon yaşadım. Ancak ne olduysa 2017’nin yaz döneminde oldu. Kulüpteki bazı kişilerle ciddi sorunlar yaşayınca ayrılmak zorunda kaldım. Transferin son günlerine kadar kriz devam etti. Bursaspor’la anlaşmıştım ancak verilen sözler bir anda tutulmayınca son saatlerde boşta kalmamak için 1.Lig’e Boluspor’a gittim. Açıkçası bir alt ligde oynuyorum diye hiç gocunmadım. Boluspor için de Altınordu için de elimden geleni yaptım ve yeniden Süper Lig’e döndüm...”

‘Kitabımda pes etmek yok’

“Gençlerbirliği’nde geçen sezon benim için iyi geçti diyebilirim. Fakat esas patlamayı bu sene yapacağım. Artık 30 yaşındayım ve futbolumun olgunluk döneminde yeniden zirveye çıkacağım. Daha önce nasıl Ay-Yıldızlı formayı giydiysem, yine giyeceğim. Çünkü benim kitabımda pes etmek yok. Çok çalışıyorum, fizik olarak belki de kariyerimin en fit dönemindeyim. İnanıyorum ki bu sezon herkes Sefa Yılmaz’ı konuşacak. Hiç olmadığım kadar hırslıyım.”

‘Adı üstünde Gençlerbirliği’

“Fırsat oldukça altyapıdaki oyuncuları izliyorum, onlara destek vermeye çalışıyorum. Altınordu’da oynadım, altyapısını anlatmaya gerek yok. Ama burada da gerçekten çok önemli yetenekler var. Adı üstünde Gençlerbirliği! Berat Özdemir’i zaten herkes biliyor. Avrupa’nın bile takibinde. Ama aşağında Baran, Gökhan, Abdullah gibi yıldız adayları da geliyor.”

‘Eski arkadaşım yeni hocam Nobre’

Nobre hocamız benim eski takım arkadaşım. Kayserispor’da beraber oynamıştık. Futbol anlayışını iyi biliyorum. Açıkçası bana çok inanıyor. Ben de ilk teknik direktörlük deneyiminde burada fark yaratacağını düşünüyorum. Özel bir forvetti, özel de bir teknik adam olacak bence. Yeni transferlerin katılması, uyum sağlaması herkeste olduğu gibi bizde de zaman alacak.

‘Uğurcan’ın yeri Avrupa’

Trabzonspor’da oynarken, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır yeni yeni vitrine çıkıyordu. Açıkçası 3’ü de çok yetenekliydi, “Bu çocuklar olur” dedirtiyordu. Ancak Uğurcan’a ayrı bir parantez açmam lazım. Birlikte çok vakit geçirdik, evimde kaldı. Kaleciliği kadar karakteri de üst düzeydir. Büyük kaleci olacağı belliydi. Ve çok daha iyi olacak. Onun yeri Avrupa. Bence Rüştü ağabey gibi Türk Futbol Tarihi’ne geçecek.



