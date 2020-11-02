Sedat Karabük: Kırmızı kart hastalığımız var

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sedat Karabük, mağlup olmalarında 10 kişi kalmalarının etkisi olduğunu ifade etti

"Çok üzüntülüyüz. Maç kaybetmek değil de bir kişinin daha hayatı kurtulsa daha mutlu olacağız."

"Fenerbahçe çok pozisyona girmiş olabilir ama futbolda savunma ve hücum var. Pozisyon alma konusunda iyiydik. Belki 10 kişi kalmamızın etkisi oldu. Biz ikinci yarı hamleleri düşünen bir takımız. Kendimize baktığımızda son haftalarda hakikaten bir kırmızı kart hastalığı oldu. İlerleyen haftalarda zor rakiplerle oynayacağız. Bunun için bir önlem almamız gerekiyor. Kırmızı kart ve sakat oyuncularımızın olmasından dolayı kadro olarak Fenerbahçe'den daha alternatifsizdik."