Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, 26. hafta maçında ateş hattındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başkent ekibi, 23 puana yükselirken, Ünal Karaman'lı Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Ismael Diomande ile ikili mücadelesinde başına darbe alan Sedat Ağçay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankaragücü Sedat'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

KIRIK VAR!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Reşit Akçay açıkladı!

Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından korkutan bir açıklama yaptı. Akçay, konuyla ilgili olarak "Sedat Ağçay'ın kırığı olduğu bilgisi geldi. Yine de MR'a bakmamız lazım. Açıklamaların ardından ben de hastaneye yanına gideceğim." dedi.



