Seçim iptal oldu Galatasaray karıştı!

Kongre ateşinin yavaş yavaş yükselmeye başladığı Galatasaray'da dün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı Kulübün resmi internet hesabından yapılan duyuruyla 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiği bildirildi. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, iptal kararının pandemi nedeniyle alınan 'Tam Kapanma' kararının sona ereceği 17 Mayıs'ta açıklanması beklenen yeni idari tedbirler gözönünde bulundurularak alındığı vurgusu yapıldı.

'Tam kapanmaya denk geliyor'

Kararda; başkan adaylığı için genel kurula katılma hakkı olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi, yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarında yer alacak asil ve yedek listelerin belirlenen ilk tarih olan 22 Mayıs'tan 15 gün öncesinde, 7 Mayıs saat 18.00'e kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na verilmesi gerektiği ve bu tarihin de 'Tam Kapanma' dönemine denk geldiği belirtildi. Kulüp kararında pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği bildirildi.

4 aday çıktı

13 Nisan'da seçim tarihinin açıklandığı Galatasaray'da ilk olarak Burak Elmas başkan adaylığını açıkladı. Elmas'ın ardından 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Eski Başkanı Metin Öztürk adaylığını duyurdu. Başkanlık için hazır olduğunu belirten Tuncer Hunca daha sonra aday olacağını ifade eden Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildi. Dün de Işın Çelebi adaylık için gerekli işlemlerin başlayacağını duyurmuştu. İEski başkanlardan Adnan Polat, başkanlığı düşünmediğini açıklarken, aşkan Mustafa Cengiz ise devam edip etmeyeceğiyle ilgil bir sinyal vermedi.

İptal kararının ardından 3 yönetici istifa etti. Tüzüğün 109. maddesine göre Başkan Mustafa Cengiz’in ihracını isteyecek önemli bir kesim olduğu iddia ediliyor. Fanatik’e konuşan adaylardan Burak Elmas, “Genel kurula darbe yapılmak istenmektedir” dedi.

Üç yönetici istifa etti

Kongrenin ertelenmesinin ardından yöneticiler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir istifa etti. Recevik, "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" sözleriyle kararını paylaştı. 20 Nisan 2021'de sosyal medyada başkanın istifasını istediklerini ifade eden Mahmut Recevik'ten yönetimden ayrılması istenmiş ve Mustafa Cengiz'in, "Önümüzdeki hafta toplantıya katılma" dediği iddia edilmişti. Yönetim kurulu üye sayısı 12'den 9'a düşen Sarı-Kırmızılılar'da bu sayıya 6'ya inerse yönetim düşecek ve bir ay içinde seçim yapılacak.

Cengiz'in ihracı gündemde

Sürpriz erteleme kararı sonrası Galatasaray kongre üyeleri arasında Başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki olduğu konuşuluyor. Tüzüğün, 'Üyelikten Çıkarma Yaptırımı Gerektiren Eylemler'in yer aldığı 109. maddesinin 1. fıkrasındaki; Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek ile 2. fıkradaki; Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak, maddelerinden hareketle çok sayıda kongre üyesinin Cengiz'in ihracını isteyecekleri belirtiliyor. Bu gerçekleşirse Mustafa Cengiz bir daha da başkanlığa aday olamayacak.

Elmas: Genel kurula darbe

Başkan adaylardından Burak Elmas Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Seçim iptal olacaksa buna devlet karar verir. Ya da yetki divan kurulundadır. Ortada böyle bir emir yokken böyle bir yönteme başvurmak Galatasaray genel kuruluna darbe vurmaktır. Sonuna kadar yasal sürede haklarımız kullanacağız asla geri adım atmayacağız. Devlet iptal yönünde bir karar uygun görürse boynumuz kıldan ince. Ama yapılmak istenen niyet okuyarak genel kurula darbe yapmak istemektir. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ın da kongreleri var. Şampiyonlar Ligi finalinde 25 bin taraftarın statta maçı izlemesi öngörülüyor. 17 Mayıs’ta kontrollü açılmaya gidilmesi öngörülüyor. Liste yapmayı beceremeyenler böyle bir yönteme başvuruyor. Bu asla kabul edilemez" dedi.

Metin Karabaş