Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sébastien Ogier ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Citroën markası ile sayısız başarıya imza atan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2019 yılından itibaren yeniden Citroën Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası’nda yer alacak. İlk şampiyonluğunu 2008 yılında C2 S1600 ile elde eden Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2009 – 2010 yıllarında C4 WRC, 2011 yılında ise DS3 WRC ile kariyerine devam etmişti. 2010 ve 2011 yılında Citroën’in takımlar şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi Citroën’deki kariyerleri boyunca 7 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

“Kariyerimde en önemli fırsatları bana sunan Citroën ile 2019 yılında Dünya Ralli Şampiyonası’nda yer alacak olmaktan dolayı çok mutluyum.” diyen Sébastien Ogier, Citroën Total Abu Dhabi WRT ile ilk startını 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Rallye Monte-Carlo’da alacak.

Sébastien Ogier ve Citroën birlikteliği hakkında bilinmesi gerekenler

Sébastien Ogier, C2 Super 1600 ile 2008 yılında, C4 WRC ile 2009 ve 2010 yıllarında, DS3 WRC ile 2011 yılında Citroën’de yer aldı

2010 ve 2011 yılında Citroën ile takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

2008 yılında Junior WRC şampiyonluğunu elde etti.

Citroën ile 7 kez WRC’de podyumun en üst basamağında yer alan Ogier, 3 kez ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde etti.