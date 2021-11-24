Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Şampiyonlar Ligi'nde 9. golünü kaydeden Sebastien Haller tarihe geçti. Ajax'ın Beşiktaş ile karşılaştığı mücadelede 2 gol birden kaydeden golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta 9 gole ulaşarak rekor kırdı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş ile karşılaşan Ajax'ta golcü futbolcu Sebastien Haller, mücadelede bulduğu 2 gol ile bir ilke imza attı.
Karşılaşmanın 54. ve 69. dakikalarında fileleri havalandıran Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk beş maçında 9 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Bu alanda daha önceki rekor 8 gol ile Erling Haaland'a aitti.