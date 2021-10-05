Formula 1'de heyecanla beklenen Türkiye Grand Prix'i öncesi Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yarış ve pist hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Alman pilot açıklamalarında dünyaca ünlü 8. virajı da es geçmedi.

4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve 2011 senesinde RedBull ile Türkiye'de zafer görmüş olan tecrübeli pilot Sebastian Vettel 8. viraja dikkat çekerek, "İstanbul Park'daki en ödüllendirici zorluklardan birisi 8. virajı tam gaz geçmeye çalışmak. Viraj, 260 km/s hızla geçiliyor, birçok tümsek ve kör girişler var, yani her zaman eğlenceli." açıklamalarında bulundu.

Geçen seneki yarışta Ferrari ile podyum yapmayı başaran Alman pilot ayrıca açıklamalarında, "Geçen seneki yarışta oldukça keyif almıştım. Bu sene de orta sıralarda güçlü bir şekilde mücadele etmeye çalışacağım." ifadelerini sarf etti.