İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Ferrari'den uzun dönemi kapsayan bir sözleşme bekleyen Vettel'e sadece 1 yıllık sözleşme önerildi. Alman pilot ise teklifi reddetti. Ret sebeplerinden bir tanesi de takımın genç pilotu Leclerc ile maaş farkının kalmaması ve Vettel'in maaşının ciddi şekilde düşürülmesi.

Vettel şu anda Ferrari'den yıllık 27 milyon euro kazanıyor ancak yapılan kontrat teklifi Leclerc'te olduğu gibi 12 milyon euro oldu.

Takım patronu Mattia Binotto, Vettel'le yeni anlaşma imzalamak istediklerini ve ilk seçeneklerinin Alman pilot olduğunu önceden açıklamıştı.



