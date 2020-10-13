Sebastian Vettel: Tarihin en iyisi Schumacher

2007 yılında ilk Formula 1 yarışına çıkan Sebastian Vettel, 'tarihinin en iyi pilotu kim?' tartışmasına katıldı.

33 yaşındaki sürücü, Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher'ı ilk sıraya koydu.

Lewis Hamilton'ın kırdığı rekorları takdir ettiğini belirten Ferrari'nin Alman sürücüsü, "Schumacher, benim kahramanım. Onda, şu ana kadar hiçbir pilotta görmediğim doğal bir yetenek vardı" dedi.

Vettel, Lewis Hamilton'ın, Schumacher seviyesinde görülmemesini farklı dönemlerde yarışmalarına bağladı.

4 kez dünya şampiyonu pilot, "Hamilton, muhtemelen bundan 15-20 sene sonra daha fazla takdir görecektir" şeklinde konuştu.

2020 sezonunun 11'inci ayağı Almanya'da mutlu sona ulaşan Hamilton, Michael Schumacher'a ait olan 91 yarış zaferi rekorunu egale etmişti.

Kaynak: Trt Spor