Sebastian Formella, Türkiye kampını tamamladı

Almanların Welter sıkletteki Dünya boks şampiyonu Sebastian Formella, 22 Ağustos’ta ABD’de yapacağı dünya şampiyonluk maçı öncesi Türkiye’deki antrenman kampını tamamlayarak Amerika’ya uçtu. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Türkiye'nin boks için çok elverişli olduğunu belirterek, "Uzun yıllardan beri Türkiye’ye profesyonel boksu getirerek bu dalda gelişmesini sağlamaya çalışıyorduk ve bu hedefimiz yavaş yavaş gerçek oluyor. Boksörlerimizi ülkemize getirdik ve Bursa’da kondisyon artı dayanıklılık, İstanbul’da ise sparring antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Boksörümüz Volkan Gökçek de bu sparringlerde ringe çıktı. Şu an için Almanya, Ukrayna, Türkiye ve Amerika’da olmak üzere dünyanın dört ülkesinde birden boksörlerimiz antrenmanlarını sürdürüyorlar. Tüm bu antrenmanları ülkemizde yapabilmek için ilk adımları attık" dedi.

"Ülkemizi boksun merkezi yapacağız"

Erol Ceylan, her şeyin iyi gitmesi durumunda Türkiye'yi profesyonel boksun merkezi yapacaklarını vurgulayarak, "Sporcum Sebastian Formella, zeki bir boksör, hiç dövülmeyecek denen adamları yerle bir etti ve şu an yenilgisizliğini sürdürüyor. Ben en az yüzde elli şansı olduğunu düşünüyorum. Sporcularımızın besinlerini en iyi şekilde alabilmesi için Akıntı Burnu Restaurant ve sahibi Fatih Gündüz büyük çaba harcadılar. Maalesef bu pandemi dönemi tüm sporları olduğu gibi bizi de olumsuz olarak etkiledi. Organizasyonlarımız iptal edildi. Ringlere çıkamıyoruz, düzenlediğimiz galalara seyirci alamıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki değişik kanunlara uymaya çalışıyoruz. Halen daha bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ancak ümitliyiz bu zor günleri de aşarak yeniden sporumuzu izleyicisiyle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu Türkiye’yi çok sevdi

Dünya şampiyonu Sebastian Formella Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, "Ülkeniz gerçekten çok güzel ve insanları dost canlısı. Özellikle yemekleri bir harika. Sparring dövüşlerimizi Volkan Gökçek ile yaptık çok iyi bir boksör, gelecekte büyük işlere imza atacağından eminim. Amerika’daki maçıma gelince; antrenörlerim Mark Haupt ve Steffen Soltau eşliğinde çok iyi hazırlandım. Dünyanın en iyi promotörlerinden Erol Ceylan ile çalışmanın büyük avantajlarını yaşıyorum. Kendisi her zaman en iyi maç ve antrenman imkanlarını sunabilen bir isim. Los Angeles’da yine dev bir isim olan eski ABD’li dünya şampiyonu Yordenis Ugas ile çalışmalarımı sürdüreceğim. ABD’de yapacağım karşılaşma da benim için çok önemli. Güçlü bir rakibe karşı ringe çıkacağım ancak ben kazanmaya gidiyorum. Kimseye hediye edecek şampiyonluğum yok bunun bilinciyle saldıracağım" şeklinde konuştu.

İHA