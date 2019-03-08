Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası başladı!

Özaltın Holding tarafından düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası Antalya’da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Gloria Golf Kulübünde başlayan organizasyonda 7 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç’ten sporcular katılıyor.

Sebahat Özaltın, organizasyonun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılmasının turnuvaya anlam kattığını söyledi. Turnuvayı geleneksel hale getireceklerini belirten Özaltın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Üç gün sürecek ve sporcuların 54 çukurda mücadele edeceği turnuva 10 Mart Pazar günü sona erecek.

AA