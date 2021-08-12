Fenerbahçe ’de sıradaki transferin Sead Kolasinac olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Boşnak oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, imza için Kolasinac ile Arsenal arasındaki görüşmelerin bitmesini bekliyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki savunmacının tek talibi Fenerbahçe değilmiş. Lazio’nun da Kolasinac ile temasa geçip teklifte bulunduğu kaydedildi. Ancak Boşnak futbolcunun tercihini Fenerbahçe’den yana kullandığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun düzenli olarak ilk 11’de oynamak ve yakın arkadaşı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelmek istemesi nedeniyle Sarı Lacivertliler’e ‘evet’ dediği belirtildi.

Bu arada Kolasinac’ın, Arsenal’in süreci uzatmasından rahatsız olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bir an önce kariyerindeki yeni adımını atmak istiyor.





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