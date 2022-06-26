Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Scottie Wilbekin, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

Daha önce ülkemizde Darüşşafaka forması giyen ve Milli Takım 'da da oynayan başarılı guard, paylaşımında heyecanını dile getirdi.

Scottie Wilbekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerimde yeni bir sayfa açıyor olmaktan ve İstanbul'da yeni bir mücadeleye girişmek için heyecanlıyım. Hadi bakalım, geliyorum!"

Wilbekin'in paylaşımı ise şu şekilde:



